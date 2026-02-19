Volg Hart van Nederland
Kinderen aangehouden voor grote brand in Zeeuwse Sint Jansteen

Vandaag, 21:16

Voor een grote brand in het Zeeuwse dorp Sint Jansteen zijn twee minderjarigen aangehouden. De jongen en het meisje komen uit de gemeente Hulst. Dinsdag vloog een woning en een loods in de fik in Sint Jansteen. Bij de brand kwam veel rook vrij en omwonenden werden met een NL-Alert gewaarschuwd.

Direct na de brand gingen er al videobeelden online rond. De politie zei eerder dat ze die beelden ook op het spoor waren. De vlammenzee vond plaats in een leegstaand pand en een eveneens leegstaande loods. De schade was groot.

Loods ingestort

Met meer dan 100 hulpverleners en 40 voertuigen werden de vlammen tegengegaan. Ook werd er een NL-Alert uitgegeven vanwege de rookontwikkeling. Zowel de woning als de loods waren zwaar beschadigd, laatstgenoemde stortte zelfs volledig in. Gelukkig raakte er niemand gewond en ook kwam er geen asbest vrij bij de brand.

