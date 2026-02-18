Politie onderzoekt online-beelden mogelijk aangestoken brand Sint Jansteen

In het onderzoek naar de mogelijk aangestoken brand aan de Brouwerijstraat in het Zeeuwse Sint Jansteen is de politie beelden die online rondgaan op het spoor. Dat schrijven ze in een bericht op sociale media. De vlammenzee vond plaats in een leegstaand pand en een eveneens leegstaande loods. De schade was groot.

Met meer dan 100 hulpverleners en 40 voertuigen werden de vlammen tegengegaan. Ook werd er een NL-Alert uitgegeven vanwege de rookontwikkeling. Zowel de woning als de loods waren zwaar beschadigd, laatstgenoemde stortte zelfs volledig in. Gelukkig raakte er niemand gewond en ook kwam er geen asbest vrij bij de brand.

Op sociale media gaan nu beelden rond die met de brand te maken hebben, zegt de politie. "We zijn op de hoogte van beelden die circuleren op social media. Deze beelden worden meegenomen in het onderzoek." Wie tips of meer informatie heeft mag de politie bellen op 0900 - 8844.