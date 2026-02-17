NL-Alert om rook bij woningbrand in Zeeuwse Sint Jansteen

In het Zeeuwse dorp Sint Jansteen woedt dinsdagmiddag brand in een woning en een loods aan de Brouwerijstraat. Bij de brand komt veel rook vrij. Omwonenden zijn via een NL-Alert gewaarschuwd om uit de rook te blijven, ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te zetten.

De brand werd ontdekt omstreeks 16.20 uur. Meerder brandweerwagens kwamen ter plaatse. Volgens een correspondent zijn ook twee verkenningseenheden ingezet. Of er slachtoffers zijn gevallen, is nog niet duidelijk, meldt de veiligheidsregio. De brandweer is met meerdere eenheden bezig de brand te blussen.