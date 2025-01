Kat overleden en persoon zwaargewond na woningbrand in Oldenzaal

Bij een woningbrand in Oldenzaal is iemand uit het huis aan de G.J. Kuilenstraat gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Een woordvoerder van de brandweer Twente kon niets zeggen over de identiteit van het slachtoffer of hoe diegene eraan toe is. Een kat is overleden door de brand.

De brand in de woning is inmiddels geblust. De oorzaak van het vuur is nog onbekend, aldus de woordvoerder.

ANP