Jongen (12) vliegt in brand door vuurwerk in Utrecht

Een 12-jarige jongen is maandagavond ernstig gewond geraakt door vuurwerk in de Utrechtse wijk Ondiep. Het incident gebeurde bij een voetbalveldje aan de Mimosastraat. Dat meldt RTV Utrecht woensdag.

De brandweer kreeg aanvankelijk een melding van een brand op het veldje, maar eenmaal ter plaatse bleek de situatie ernstiger. "De benen van de jongen stonden in brand, er werd toen geblust met emmers water", zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht tegen de regionale omroep.

Uit ons panelonderzoek blijkt dat 51% van de Nederlanders voor een vuurwerkverbod is, iets meer dan vorig jaar. Daarover zie je meer in de video bovenaan.

Het is niet bekend om wat voor vuurwerk het ging. De jongen werd eerst behandeld door de brandweer en daarna overgedragen aan ambulancepersoneel. Over de ernst van zijn verwondingen is niets bekendgemaakt.