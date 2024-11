Jong gezin met baby moet vluchten voor grote brand Almelo: 'Kat was nog binnen'

Een grote, felle uitslaande brand aan de Kroosstraat in Almelo heeft donderdagavond veel schade toegebracht aan een bovenwoning. De brand ontstond rond 22.00 uur in de keuken en breidde zich snel uit. De brandweer rukte met meerdere eenheden uit en schaalde op naar middelbrand om het vuur snel onder controle te krijgen.

In de woning woont een jong gezin met baby, dat erg is geschrokken. Volgens het gezin was een pannetje op het vuur de reden voor de brand. "Een ongeluk zit in een klein hoekje, dat is maar weer bewezen", zegt de man van het gezin tegen Hart van Nederland.

'Wij zijn veilig, dat is het belangrijkste'

De bewoners van het huis stonden zelf al gauw buiten. "Ik ben nog een keer naar binnen geweest om mijn kat te pakken, want die was weer naar binnen gerend", zegt de man. Gelukkig werd het gezin bij de buren opgevangen. Later kon het jonge gezin naar de vader van de vrouw. "Wij zijn veilig, dat is het belangrijkste", zegt de bewoner.

De schade aan de woning is groot. "Toen ik nadat de brand was geblust boven ging kijken, kon ik de zolder zien, als een soort amfitheater", zegt de man van het gezin. Het gezin kan daarom voorlopig niet terugkeren naar het huis.