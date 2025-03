Grote woningbrand in Delft, bewoners en hondje geëvacueerd

In de nacht van woensdag op donderdag is rond 01.15 uur een zeer grote brand uitgebroken aan de Beestenmarkt in Delft. De brand woedde in een woning boven restaurant Moeke. De bewoners van het pand zijn geëvacueerd.

Om de vlammen volledig te kunnen blussen, zijn er diverse sloopwerkzaamheden verricht. Het dak van het pand was voor de brandweer moeilijk te bereiken. Daarnaast zijn er drie omliggende woningen ontruimd. Hierbij is ook een hondje gered. Deze bewoners werden opgevangen in een nabijgelegen café.

De brand is inmiddels uit. Er raakte niemand gewond. Omwonenden zijn weer terug in hun woningen en er wordt gekeken of de bewoners van pand ook kunnen terugkeren. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk.

ANP