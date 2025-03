Grote brand legt rieten kap Almkerk in as

Een grote brand in de nacht van dinsdag op woensdag heeft een vrijstaande woning voor een groot deel in as gelegd in Almkerk. Dat laat de veiligheidsregio aan Hart van Nederland weten.

De brand brak rond 01.00 uur uit in een woning met een rieten kap aan de Provincialeweg Zuid. De hulpdiensten schaalden al snel op om het vuur te bestrijden maar toch kon niet voorkomen worden dat het dak volledig afbrandde.

Volgens een correspondent lagen de bewoners ten tijde van de brand te slapen, maar wisten zij op tijd te ontkomen. Zij zijn ongedeerd gebleven. Ook de hond en kat zijn heelhuids naar buiten gekomen.

De veiligheidsregio kan niet bevestigen dat de woning onbewoonbaar is verklaard, maar op beelden is te zien dat de schade aanzienlijk is.