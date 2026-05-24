Dode bij brand in ouderenflat Den Haag, bewoners op straat

In een seniorencomplex in Den Haag is zaterdagnacht een grote brand uitgebroken. De brand ontstond op de derde verdieping van het gebouw. Bewoners moesten daardoor midden in de nacht in allerijl hun huis uit.

Bij de brand is een man om het leven gekomen, meldt de politie. Het is niet bekend of de dode ook een bewoner is van het complex. Verdere details over het slachtoffer zijn niet bekend.

De tientallen bewoners stonden korte tijd op straat, later zijn ze opgevangen in een hotel en in een moskee. De woordvoerder denkt dat meeste mensen vanochtend weer wakker worden in hun eigen bed. Rond twee uur was de brand onder controle. Hoe de brand kon ontstaan is nog niet duidelijk.