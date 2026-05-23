Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Dode bij grote woningbrand in Amsterdam-Oost

Brand

Vandaag, 07:43

Link gekopieerd

Bij een grote brand aan de Blankenstraat in Amsterdam-Oost is zaterdagochtend een dodelijk slachtoffer gevallen. Dat meldt de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland op X. De brandweer heeft inmiddels het sein brand meester gegeven.

De brand brak rond 05.00 uur uit en woedde in een etagewoning in de Czaar Peterbuurt. Een correspondent ter plaatse meldt dat de vlammen uit de voorkant van de woning sloegen.

Woningen ontruimd

Volgens de veiligheidsregio bleef het vuur beperkt tot één woning, maar zorgde de rookontwikkeling wel voor overlast in de omgeving. Enkele woningen zijn daarom tijdelijk ontruimd.

De veiligheidsregio waarschuwde buurtbewoners eerder op X voor de rook. "Heeft u last van de rook? Sluit ramen en deuren en schakel mechanische ventilatie uit", aldus de veiligheidsregio.

Over de identiteit van het overleden slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Ook is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.