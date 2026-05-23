Dode bij grote woningbrand in Amsterdam-Oost

Bij een grote brand aan de Blankenstraat in Amsterdam-Oost is zaterdagochtend een dodelijk slachtoffer gevallen. Dat meldt de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland op X. De brandweer heeft inmiddels het sein brand meester gegeven.

De brand brak rond 05.00 uur uit en woedde in een etagewoning in de Czaar Peterbuurt. Een correspondent ter plaatse meldt dat de vlammen uit de voorkant van de woning sloegen.

Woningen ontruimd

Volgens de veiligheidsregio bleef het vuur beperkt tot één woning, maar zorgde de rookontwikkeling wel voor overlast in de omgeving. Enkele woningen zijn daarom tijdelijk ontruimd.

De veiligheidsregio waarschuwde buurtbewoners eerder op X voor de rook. "Heeft u last van de rook? Sluit ramen en deuren en schakel mechanische ventilatie uit", aldus de veiligheidsregio.

Over de identiteit van het overleden slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Ook is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan.