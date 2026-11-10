Historische kerk ontsnapt aan vlammen bij grote brand in pastorie

In de pastorie van de katholieke Johannes de Doperkerk in het Noord-Hollandse Westbeemster heeft een grote brand gewoed. Het vuur sloeg naar buiten, waarna de brandweer opschaalde naar grote brand. Dankzij snel ingrijpen kon worden voorkomen dat de vlammen oversloegen naar de naastgelegen neogotische kerk. Er raakte niemand gewond.

Rond 23.00 uur was de brand volgens de veiligheidsregio niet meer uitslaand. Brandweerlieden waren op dat moment binnen bezig met het blussen van verschillende brandhaarden in het grotendeels houten interieur van de pastorie.

0:50 Uitslaande brand bij kerk in Westbeemster, brandweer grijpt snel in

Brandweer zet drone in

De brandweer zette ook een verkenningsdrone in om te controleren of er nog brandhaarden in het houten dak aanwezig waren.

Rond middernacht liet een woordvoerder weten dat het nablussen nog enige tijd zou duren. Om alle brandhaarden te kunnen bereiken, moesten brandweerlieden delen van de wanden verwijderen.