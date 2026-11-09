Grote woningbrand Bakel, verdachte aangehouden

Flinke rookwolken zondagavond bij een grote brand aan het Groenveld in het Brabantse Bakel. Het vuur is vermoedelijk met opzet aangestoken, de politie heeft iemand aangehouden. Het is nog niet bekend of er gewonden zijn. De hulpdiensten waren met een groot aantal eenheden aanwezig.

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De brand - die rond 22.10 uur uitbrak - kon op veel bekijks rekenen, veel buurtbewoners stonden op straat om de inspanningen van de brandweer gade te slaan. Een geluk bij een ongeluk zou zijn dat de bewoners ten tijde van het ontstaan van de brand niet thuis waren. Wel is er een aanhouding verricht, stelt het regionale Omroep Brabant.

De politie heeft het voorval in onderzoek.