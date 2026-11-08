Vloer van woning stort naar beneden in Zutphen: tien mensen geëvacueerd

In het centrum van Zutphen is zaterdagavond een deel van een pand aan de Kolenstraat ingestort. Door het instorten van een tussenmuur zakte ook de vloer van een woning naar beneden. Tien mensen zijn geëvacueerd en worden opgevangen. Volgens de veiligheidsregio is niemand gewond geraakt.

Het gaat om een ouder gebouw met een winkel op de begane grond en vier tot zes woningen. Alle bewoners moesten het pand verlaten. Ook bewoners van omliggende woningen zijn uit voorzorg geëvacueerd.

Scheuren in buitenmuren

De brandweer onderzoekt hoe stabiel het gebouw nog is. Aan de buitenkant zijn scheuren in de muren zichtbaar, wat aanleiding geeft om de situatie verder te onderzoeken.

Het is nog onduidelijk wanneer de geëvacueerde bewoners weer naar huis kunnen. Ook is niet bekend waardoor de tussenmuur is ingestort.