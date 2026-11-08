OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Vloer van woning stort naar beneden in Zutphen: tien mensen geëvacueerd

Brand

Vandaag, 08:08

Link gekopieerd

In het centrum van Zutphen is zaterdagavond een deel van een pand aan de Kolenstraat ingestort. Door het instorten van een tussenmuur zakte ook de vloer van een woning naar beneden. Tien mensen zijn geëvacueerd en worden opgevangen. Volgens de veiligheidsregio is niemand gewond geraakt.

Het gaat om een ouder gebouw met een winkel op de begane grond en vier tot zes woningen. Alle bewoners moesten het pand verlaten. Ook bewoners van omliggende woningen zijn uit voorzorg geëvacueerd.

Scheuren in buitenmuren

De brandweer onderzoekt hoe stabiel het gebouw nog is. Aan de buitenkant zijn scheuren in de muren zichtbaar, wat aanleiding geeft om de situatie verder te onderzoeken.

Het is nog onduidelijk wanneer de geëvacueerde bewoners weer naar huis kunnen. Ook is niet bekend waardoor de tussenmuur is ingestort.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.