Grote brand op schip in haven Amsterdam nog niet onder controle

Er woedt een grote brand op een schip in het Westelijk Havengebied in Amsterdam aan de Vlothavenweg, meldt de brandweer. Het gaat om een vrachtschip dat schroot vervoert. De brandweer is met meerdere voer- en vaartuigen aanwezig om het vuur te blussen. Vanwege de vele rook die vrijkomt is een NL-Alert verstuurd voor mensen die in de omgeving wonen. Ook hebben mensen last van stankoverlast, meldt de brandweer.

De melding kwam rond 17.00 uur binnen bij de brandweer. Volgens het Algemeen Dagblad gaat het om een schip dat ligt aangemeerd bij recyclingbedrijf Amsterdam Scrap Terminal (AST). Het blussen zal volgens de brandweer "nog lange tijd duren". Dit komt volgens een woordvoerder doordat de brandhaard moeilijk te bereiken is. Het schroot wordt uit het schip gehaald om bij de kern van de brand te komen. Volgens de woordvoerder zijn er geen slachtoffers gevallen.

NL-Alert verspreid over groot gebied

Het NL-Alert is verspreid over het gebied vanaf Vlothavenweg in zuidwestelijke richting tot aan snelweg A4, en ringweg A10-Zuid ter hoogte van de Nieuwe Meer. Mensen die last hebben van de rook of stank, worden geadviseerd om ramen en deuren te sluiten, en mechanische ventilatie uit te schakelen.

ANP/ Brandweer