Brand op vrachtschip op Noordzee geblust, rook nog aanwezig

De brand op een vrachtschip op de Noordzee is geblust, meldt de Kustwacht. In het schip, dat ten noordwesten van Hoek van Holland vaart, is nog wel rook aanwezig. De hulpdiensten blijven stand-by.

Woensdagmiddag sloeg de kapitein van het vrachtschip alarm vanwege een brand in de machinekamer. Een gespecialiseerd team brandweerlieden werd met een helikopter aan boord gebracht. De brand was in eerste instantie geblust door het blussysteem van het schip, maar laaide later opnieuw op. Toen de brandweerlieden de machinekamer betraden, bleek het vuur inmiddels gedoofd.

Bemanning ongedeerd

De negentien bemanningsleden van de Victoria L zijn ongedeerd. Het schip was onderweg van de haven van Hamburg naar de haven van Rotterdam. Er was geen lading aan boord. Een schip van de Kustwacht blijft in de buurt. De Kustwacht verwacht dat het vrachtschip op eigen kracht naar Rotterdam zal varen.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP