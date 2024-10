Schip vaart tegen stuwt en zinkt in Maastricht, brandweer redt bemanning van boord

Een vrachtschip geladen met zand is zaterdagochtend in de problemen geraakt nadat het vaartuig tegen een stuw op de Maas bij Maastricht was gevaren. Door de aanvaring maakte het schip water en is gezonken, meldt de veiligheidsregio Zuid-Limburg.

De bemanning is door de brandweer van boord gehaald. Het gaat om twee mensen. Niemand raakte gewond.

Een woordvoerder van de veiligheidsregio laat aan Hart van Nederland weten dat het gebeurde op een splitsing, "een soort verkeerspunt". "De bemanning had het verkeerd ingeschat en daardoor is het schip per ongeluk tegen de stuw aan gebotst", aldus de woordvoerder.

Er staat volgens de veiligheidsregio in het water ter plaatse een sterke stroming. Over de schade aan de stuw is nog niets bekend. "Een kraanschip en een sleepboot zijn onderweg om het schip zo snel mogelijk te gaan bergen", meldt Rijkswaterstaat. "Daarna kan de schade aan de stuw worden onderzocht."

Het overige scheepvaartverkeer is niet gehinderd door de aanvaring.

Hart van Nederland/ANP