Grote brand in loods in Hazerswoude-Rijndijk

De brandweer is met verschillende eenheden bezig een grote brand te blussen in een loods in Hazerswoude-Rijndijk. Er is veel bluswater nodig en er zijn grote slangen over de Rijndijk naar het naastgelegen water gelegd. De Rijndijk is daarom dicht voor verkeer. Er zijn geen gewonden.

Vier omliggende woningen zijn ontruimd. De bewoners worden opgevangen. De daken van die huizen zijn van riet en dus licht ontvlambaar. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar de woningen.

Omwonenden in de Zuid-Hollandse plaats krijgen het advies uit de rook te blijven en ramen en deuren te sluiten. De brandweer verwacht de komende uren nog bezig te zijn met blussen. De loods is van een aannemer en er ligt veel hout in opgeslagen.

ANP