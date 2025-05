Grote brand bij hennepbedrijf in Oude Pekela

In een pand van een bedrijf dat hennep verwerkt in Oude Pekela woedt maandagavond brand. Het vuur ontstond even voor 21.00 uur, in de Groningse plaats. Volgens een woordvoerder van de brandweer liggen de schuren van het bedrijf in de Schoolstraat vol met strobalen. Er zijn geen mensen gewond geraakt, aldus de woordvoerder. "Iedereen is veilig buiten."

Meerdere naastgelegen woningen zijn voor de zekerheid ontruimd. De bewoners worden tijdelijk op een andere plek opgevangen. De brandweer heeft een tweede peloton brandweerlieden opgeroepen en bekijkt nu hoe het vuur het best kan worden bestreden. "De brand is nu gigantisch uitslaand", volgens de woordvoerder. Hoe het vuur is ontstaan is op dit moment nog niet bekend. Omdat er veel bluswater nodig is, wordt dat uit een nabijgelegen kanaal gepompt.

Om omwonenden in het gebied rond het bedrijf te waarschuwen voor de rook en te adviseren ramen en deuren te sluiten is een NL-Alert verstuurd. De brand trekt veel kijkers. De hulpdiensten roepen op om niet naar Oude Pekela te komen. Het getroffen bedrijf maakt verschillende natuurlijke producten van hennep, zoals bouwmaterialen, dierverzorgingsproducten en voedingssupplementen.

ANP