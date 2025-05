Overal ligt glas na grote brand in Dongen: 'Zelfs 8 kilometer verderop'

Deeltjes van zonnepanelen die op het dak van een bedrijfspand in Dongen lagen waar zondagavond een grote brand uitbrak, zijn 8 kilometer verderop richting Rijen terechtgekomen. De brand in een productiebedrijf voor textiel- en leertoepassingen is inmiddels onder controle.

In de bovenstaande video zie je hoe bewoners een dag na de brand in Dongen hun tuin moeten schoonvegen, zelfs al wonen ze kilometers van de brandhaard.

De gemeente opende maandagochtend een speciaal telefoonnummer voor bewoners uit de eigen en omliggende gemeenten die wilden weten hoe ze de neergeslagen paneeldeeltjes moeten opruimen. Die kunnen ze zelf bij het restafval gooien, meldt de gemeente, die ervoor waarschuwt kinderen en dieren uit de buurt van de scherpe stukjes te houden. Boeren krijgen het advies hun vee weer op stal te zetten en het ingekuilde voer goed te inspecteren.

De brand in het bedrijfspand in de Brabantse plaats begon zondagavond. In het pand waren chemicaliën aanwezig, en ook dierlijke olie die vrijkomt tijdens het leerlooiproces. De brandweer rukte met groot materieel uit en pompte water uit het Wilhelminakanaal om het vuur te blussen.

Impact

"We zijn erg geschrokken en leven mee met alle betrokkenen. We zijn opgelucht dat er geen slachtoffers zijn gevallen. We realiseren ons dat de brand ook in de komende periode nog veel impact heeft op omwonenden, omliggende bedrijven en agrariërs", zegt burgemeester Hans Slagboom.

Voorzitter Rinus Krijnen van museum De Looierij in Dongen zegt dat met de brand in Ecco Leather de grootste leerlooierij van Nederland verloren is gegaan. Hij noemt het een moderne fabriek met duurzame technieken en een grote werkgever in de omgeving. "We verliezen een hele belangrijke partner van het museum. Ze helpen ons met leer en de kennis. Voor het museum is het een verlies", zegt Krijnen. Dongen staat van oudsher bekend als leerlooiersdorp.

Hart van Nederland/ANP