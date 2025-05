Zeer grote brand in Dongen: leerbedrijf verwoest, blijf uit de buurt

In Dongen is zondagavond een verwoestende brand uitgebroken in een productiebedrijf voor textiel- en leertoepassingen. Het volledige pand aan een bedrijventerrein ging in vlammen op, zo meldt de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Rond half drie 's nachts besloot de brandweer het pand gecontroleerd te laten uitbranden.

In het gebouw lagen onder meer dierlijke olie en chemicaliën opgeslagen, gebruikt bij het leerlooiproces. Die stoffen zaten in een aparte, beveiligde ruimte. Toch konden ze door de intensiteit van het vuur niet worden gespaard. Volgens de veiligheidsregio zijn de stoffen vermoedelijk al snel verbrand, waardoor de hoeveelheid gevaarlijke dampen in de lucht beperkt is gebleven.

Omwonenden moeten ramen en deuren sluiten

Hoewel de luchtmetingen geen ernstige concentraties giftige stoffen aantonen, waarschuwt de veiligheidsregio voor rook- en roetvorming. Omwonenden wordt daarom dringend geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden.

De brandweer kwam met groot materieel ter plaatse en gebruikte water uit het Wilhelminakanaal om het vuur te bestrijden. "Om te voorkomen dat de slangen beschadigen, roepen wij iedereen op om uit het gebied weg te blijven", aldus de veiligheidsregio eerder op de avond.

Op het bedrijventerrein zitten ook andere bedrijven die dag en nacht actief zijn. Medewerkers konden het terrein via een door de politie begeleide route verlaten.

Hart van Nederland/ANP