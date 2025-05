Enorme brand in meubel- en dierenwinkel Horst, veel zwarte rookwolken te zien

In twee winkelpanden in het Limburgse Horst vindt momenteel een grote brand plaats. Er zijn veel brandweervoertuigen aanwezig om de brand te blussen. Op beelden zijn grote zwarte rookwolken te zien. Het gebouw waar meubelzaak Jysk zit gevestigd, is niet meer te redden, zegt een woordvoerder van de brandweer.

De winkel is inmiddels ontruimd en er is niemand meer binnen. Klanten en personeel konden op tijd wegkomen. Niemand raakte gewond. Het vuur is overgeslagen naar het aangrenzende pand, waar volgens de woordvoerder dierenspeciaalzaak Pets Place in zit. Dat gebouw staat in brand, maar is "nog niet helemaal verloren".

Volgens de woordvoerder zijn ook daar geen mensen in gevaar gekomen, maar of er nog wel dieren in het pand zijn, weet hij niet.

Er is nog een derde pand dat gevaar loopt. De brandweer probeert het vuur daar tegen te houden. Wat er in het derde gebouw zit, weet de woordvoerder niet.

Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-Alert verstuurd. Omwonenden krijgen het advies ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te zetten. De A73 tussen knooppunt Rijkevoort en knooppunt Zaarderheiken is in beide richtingen afgesloten uit voorzorg, meldt Rijkswaterstaat. De rookwolken kunnen gevaarlijk zijn voor bestuurders. Mensen kunnen omrijden via de A50, de A2 of de A67.