Grote brand bij veehouder Dalfsen: tientallen koeien gered

Een veehouder in het Overijsselse Dalfsen is dinsdagavond getroffen door een grote brand. Tientallen koeien kwamen met de schrik vrij.

De brand ontstond in een schuur. Vanwege het aanwezige hooi laaide het vuur al snel op. De boer slaagde erin tientallen koeien in veiligheid te brengen. De brandweer kon overslag naar andere schuren voorkomen. Wel gingen enkele landbouwmachines in vlammen op.

Het nablussen duurde uren, omdat het hooi uiteen moest worden getrokken.