Gewonde bij felle woningbrand in woning centrum Groningen

In het centrum van Groningen is maandagmiddag een persoon gewond geraakt bij een woningbrand aan de Poelestraat. De brand brak uit op de eerste etage van het pand, dat midden in de drukke binnenstad ligt.

Volgens de veiligheidsregio moest het slachtoffer door de brandweer uit het huis worden gehaald. De persoon was nog binnen op het moment dat de brand uitbrak en kon er niet zelfstandig uitkomen. Hulpdiensten waren snel ter plaatse en hebben het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Ook is er nog geen informatie vrijgegeven over de toestand van het slachtoffer.