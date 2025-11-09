Politie houdt 58-jarige Leeuwarder aan na zien videobeelden van brand bij autobedrijf

De politie heeft een 58-jarige man uit Leeuwarden aangehouden in verband met de grote brand bij een autorecyclingbedrijf in die plaats. Dat bevestigt de politie na berichtgeving van Omrop Fryslân. De brand woedde in de nacht van vrijdag op zaterdag.

De verdachte werd zaterdag aan het begin van de avond gearresteerd, nadat de politie videobeelden had bekeken. Hij zit vast en wordt op dit moment verhoord.

Grote brand

Bij het bedrijf stonden ongeveer twintig auto's in brand. Het leidde ook tot veel schade aan het pand aan de James Wattstraat. De voorgevel van het gebouw raakte beschadigd en meerdere ramen zijn gesprongen. In het dak van het gebouw waren meerdere brandhaarden.

Zaterdagochtend rond 08.30 uur meldde de veiligheidsregio dat de brand onder controle was.