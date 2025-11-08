Terug

Grote brand bij autorecyclingbedrijf Leeuwarden: twintig auto's in vlammen op

Vandaag, 08:05

Een grote brand heeft zaterdag voor flinke schade gezorgd bij een autorecyclingbedrijf aan de James Wattstraat in Leeuwarden. Ongeveer twintig auto’s zijn in vlammen opgegaan. De brandweer heeft het vuur inmiddels onder controle en is nog bezig met het nablussen van brandhaarden in het dak van het bedrijfspand.

Het gebouw zelf liep aanzienlijke schade op. De voorgevel is zwaar beschadigd en meerdere ramen zijn gesprongen door de hitte.

De brand ging gepaard met flinke rookontwikkeling. Door de mistige weersomstandigheden sloeg de rook naar beneden, wat voor overlast zorgde in de omgeving. De veiligheidsregio roept omwonenden op om ramen en deuren gesloten te houden en de mechanische ventilatie uit te schakelen. “Blijf uit de rook, rook is altijd schadelijk", waarschuwt de veiligheidsregio.

