Eigenaar autobedrijf na verwoestende brand in Leeuwarden: 'Doet pijn'

Bij een grote brand aan de Zwettestraat in Leeuwarden zijn zaterdagochtend tientallen auto’s in vlammen opgegaan bij een lokaal autobedrijf. Eigenaar Manuel Bondo reageert aangeslagen op het incident: “Het doet pijn, heel veel pijn. Het is heel onverwacht. Op dit moment weten we niet hoe we verder moeten,” zegt hij tegen Hart van Nederland.

De brandweer schaalde snel op naar 'grote brand' en rukte met veel materieel uit om het vuur onder controle te krijgen. Ondanks hun inspanningen was de schade enorm. Zeker twintig auto’s zijn volledig uitgebrand en hele rijen voertuigen zijn van voor tot achter verwoest.

Maarten Klaas Brinksma van Veiligheidsregio Fryslân licht toe: “Het pand is flink beschadigd, de ramen liggen eruit en er ligt veel bluswater binnen. Vanwege brandhaarden in het dak zal een deel van het pand gesloopt moeten worden.”

0:40 Twintig auto's in brand bij recyclingbedrijf in Leeuwarden

De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. De politie en brandweer bekijken onder andere of er sprake kan zijn van een technisch defect of andere factoren die het vuur hebben veroorzaakt.