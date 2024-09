Flinke brand in bakoven van frietfabriek in Kruiningen

Bij frietfabriek Lamb-Weston/Meijer aan de Stationsweg in Kruiningen is maandagavond rond 21.50 uur een flinke brand uitgebroken. Een woordvoerder van de veiligheidsregio laat weten dat de olie die zich nog in de oven bevond brandde en in het pand voor veel rook zorgde.

Vanwege de rookoverlast besloot de brandweer op te schalen naar zeer grote brand. Extra eenheden werden ingezet om de brand te kunnen blussen. Brandweerlieden moesten ver de fabriek in en door de brand was het heel heet.

Ontruiming

Het deel van de fabriek waar de brand woedde, werd meteen ontruimd. Eén fabrieksmedewerker ademde rook in. Ambulancemedewerkers hebben de persoon gecontroleerd. Vervoer naar het ziekenhuis bleek niet nodig te zijn, zo meldt de Veiligheidsregio.

Met behulp van een grote ventilator van de brandweer Breda is de rook die in de fabriekshal hing, weggeblazen. Rond 23.25 uur gaf de brandweer aan het vuur onder controle te hebben.