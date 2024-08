Brand in opvanglocatie voor vluchtelingen in Katwijk

In een opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen aan de Overrijn in Katwijk (Zuid-Holland) is zaterdagmiddag brand uitgebroken. Dat meldt de Veiligheidsregio Hollands Midden.

De brand brak halverwege de middag uit. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse. In de opvang verblijven volgens de woordvoerder doorgaans ongeveer tweehonderd mensen. Alle bewoners zijn geëvacueerd.

Rook

Even voor 16.00 uur was de brand onder controle. Wel hangt er volgens de woordvoerder nog veel rook in het gebouw. Die moet eerst weg zijn voordat de bewoners kunnen terugkeren.

Volgens de woordvoerder raakte niemand ernstig gewond. Enkele beveiligers zijn ter plaatse behandeld, omdat ze rook hadden ingeademd.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.

