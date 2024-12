Explosie blaast complete gevel uit woning Leeuwarden

Bewoners van de Robinsonstraat in Leeuwarden zijn in de nacht van zondag op maandag opgeschrikt door een enorme explosie. De knal, die rond 01.15 uur plaatsvond, blies de gevel van een woning er volledig uit en was in de wijde omgeving te horen.

De schade aan de woning is enorm. De voorgevel werd volledig weggeblazen, meerdere ramen zijn verbrijzeld, en ook de binnenkant en achterzijde van het huis hebben zware schade opgelopen. Wonder boven wonder raakten de bewoners niet gewond. Uit voorzorg ontruimden hulpdiensten verschillende omliggende huizen.

Onderzoek

De brandweer vermoedt dat het gaat om een gasexplosie. "We kregen een melding van brand in de woning, maar eenmaal ter plaatse bleek er geen brand te zijn. Wij denken dat het een gasexplosie is geweest," aldus een woordvoerder van de brandweer maandag tegen Hart van Nederland.