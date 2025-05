Grote brand bij hennepbedrijf in Oude Pekela pas na vijf dagen uit

De brand die maandagavond uitbrak bij een hennepvezelverwerker in Oude Pekela is na vijf dagen geblust, meldt de Groningse gemeente. De brand in een opslaglocatie veroorzaakte veel rook- en stankoverlast in de omgeving en hield de omgeving volgens de lokale autoriteiten "dagenlang in zijn greep".

Een particuliere bedrijfsbrandweer blijft volgens de gemeente paraat om de situatie nauwlettend te volgen. Ook wordt de opslagloods beveiligd. Maandag gaan de gemeente en hennepvezelbedrijf Hempflax bekijken hoe alles opgeruimd kan worden. Er is asbesthoudend materiaal aangetroffen.

Basisscholen in Oude Pekela blijven dicht door grote brand bij hennepbedrijf Basisscholen in Oude Pekela blijven dicht door grote brand bij hennepbedrijf

'Opgelucht'

Burgemeester Jaap Kuin is opgelucht dat de brand geblust is. "Dankzij de inzet van hulpdiensten, brandweer Falck, Hempflax, andere betrokkenen en het begrip van onze inwoners is een ingrijpende situatie beheerst gebleven", zegt hij in een schriftelijke verklaring. "We richten ons nu op herstel, zodat we zo snel mogelijk weer vooruit kunnen kijken."

De brand leidde er onder meer toe dat scholen eerder deze week hun deuren moesten sluiten. Ook moesten omwonenden hun huis uit door stank- en rookoverlast. De weg bij het pand van Hempflax blijft voorlopig afgesloten.

Hart van Nederland/ANP