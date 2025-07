Zeer grote brand bij zwembad De Parel in Domburg, pand ontruimd

Domburg is donderdagochtend opgeschrikt door een zeer grote brand bij Zwembad De Parel. Het pand is uit voorzorg ontruimd. Op het moment van het incident waren tien bezoekers aanwezig. De veiligheidsregio waarschuwt voor rookontwikkeling. Het is nog onduidelijk waar de brand precies woedt, meldt de hulpdienst aan Hart van Nederland.

Een BHV’er van het zwembad ontdekte de brand nadat hij rook zag bij de sauna. Niet veel later kwam de brandweer ter plaatse. Vijf blusvoertuigen, een autoladder, een hoogwerker en twee watertankwagens zijn ingezet. De uitslaande brand wordt voorlopig nog van buitenaf bestreden, omdat nog niet exact duidelijk is waar het vuur zich bevindt. Ook worden er metingen gedaan om te bepalen of er gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen.

De wind staat richting zee. Volgens de veiligheidsregio is dat gunstig: omwonenden zullen daardoor waarschijnlijk weinig overlast hebben van de rook.