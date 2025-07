A28 deels dicht na botsing: vrachtwagen ramt viaduct bij De Punt

Op de A28 tussen Eelde en Assen is woensdagochtend een ernstig ongeluk gebeurd. Ter hoogte van De Punt reed een vrachtwagen vol op een viaduct. De chauffeur kwam daarbij bekneld te zitten in zijn cabine. De ravage is groot: brokstukken liggen verspreid over de weg.

Hulpdiensten rukten massaal uit. De brandweer kwam met materieel uit Eelde en Nieuwe Pekela om de chauffeur te bevrijden. Ook een Mobiel Medisch Team werd opgeroepen. Zij arriveerden per auto om medische hulp te bieden.

De bestuurder is uiteindelijk uit het wrak gehaald. Volgens een videocorrespondent is het slachtoffer gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn toestand is verder nog niets bekend.

Door het ongeluk is de A28 richting Assen volledig dicht, volgens Rijkswaterstaat duurt dat nog tot 18.00uur. Richting Groningen werd er een rijstrook afgesloten, maar inmiddels is die weg weer volledig open.

De politie onderzoekt hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. Een woordvoerder laat weten dat er voorlopig nog geen duidelijkheid is over de oorzaak.