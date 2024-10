Dode bij brand in flat Ede was bewoner, politie sluit misdrijf uit

Er was geen sprake van een misdrijf bij de dodelijke brand in Ede van afgelopen woensdag- op donderdagnacht. Dat heeft politieonderzoek uitgewezen. Het was eerder nog onduidelijk wie het slachtoffer was, maar nu meldt de politie dat het om de bewoner van het huis aan de Ernst Casimirlaan gaat. Het drama zorgde voor veel opschudding in de wijk, zo is in bovenstaande video te zien.

Na de korte maar felle brand waarbij ook een explosie was, werden 24 woningen ontruimd. Een groot deel is inmiddels weer vrijgegeven, maar drie woningen werden onbewoonbaar. Zo werd de gevel van de woning waar de explosie was naar buiten geblazen.

De politie had donderdag geen aanwijzingen dat er explosieven bij of in het gebouw lagen. Hoe de brand en explosie wel zijn ontstaan, was vrijdag nog steeds onduidelijk.

Omdat er geen sprake is van een misdrijf is het politieonderzoek afgesloten.

ANP