Brandweer redt twee honden bij woningbrand in Almelo

Bij een woningbrand in Almelo heeft de brandweer donderdagmiddag twee honden gered. De dieren werden tijdens het blussen uit de woning gehaald.

De brand brak rond 15.15 uur uit in een woning aan het Muiderslot in Almelo. Er waren geen bewoners meer in het huis aanwezig. De dieren zijn overdragen aan de Dierenambulance, die onderzoekt hoe het met hen gaat.

De brand was gelukkig snel onder controle en is inmiddels geblust. Hoe het vuur ontstond, is nog niet bekend.