Brandende auto knalt tegen woonhuis, enorme schade aan gevel

Een uitgebrande witte personenauto heeft zaterdagnacht een enorme ravage aangericht aan een woonhuis in Den Bosch. Op beelden is te zien hoe de auto midden op de stoep voor de deur van het huis geparkeerd staat. De schade aan de gevel van het huis is groot. Volgens een correspondent ter plaatse is de auto al brandend tegen de woning aan de Acaciasingel gereden. Volgens diezelfde correspondent is een aanmaakblokje op de grond aangetroffen.

De melding zou vannacht om twee uur zijn binnengekomen bij de brandweer. De auto en de woning zijn zwaar beschadigd. Op de plek waar de uitgebrande auto is aangetroffen lag volgens de correspondent een aanmaakblokje op de grond. De brandende auto stond volgens een ooggetuige vermoedelijk nog in een versnelling, waardoor de auto mogelijk tijdens de brand tegen de woning aan rolde.

Verwoest

Iedereen heeft de woning kunnen verlaten, wel heeft ambulancepersoneel na rookinademing de bewoners nagekeken. De gevel van de woning is verwoest. Ramen zijn gesprongen en alles is zwartgeblakerd. Een voertuig dat lijkt op een scooter is tevens afgebrand.

Een bergingsbedrijf heeft de auto zaterdagnacht volgens de correspondent weggesleept. Die weet ook te melden dat er zondag in de loop van de dag een buurtonderzoek wordt uitgevoerd. worden.