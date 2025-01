Brand in loods Goes geblust: brandweer rondt werk af

De brandweer heeft al het werk afgerond na een grote, uitslaande brand in een loods aan de Pearyweg in het Zeeuwse Goes. Die brand begon zaterdag en laaide zondagochtend weer op doordat de wind draaide.

Omdat de brandweer vanwege de veiligheid al snel het pand niet meer in kon, werd het blussen een behoorlijke klus. De brand veroorzaakte veel rook in de wijde omgeving. Een bioscoop in Goes sloot de deuren vanwege de brandlucht binnen. In de nacht van zondag op maandag is er verder gesloopt en zijn brandhaarden geblust.

Metingen hebben geen risico voor de gezondheid aangetoond. De brandweer adviseert wel goed te ventileren.

ANP