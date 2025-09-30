Bram en José ontsnapten aan vuurzee na ontplofte accu: 'Kenden de risico's niet'

Het opladen van de accu van een e-bike of e-scooter is niet zonder risico. Steeds vaker vatten de accu's vlam, met alle gevolgen van dien. Maandagavond ontstond in Den Haag nog een woningbrand door een fatbike-accu. Om mensen te waarschuwen, startte de brandweer dinsdag in Apeldoorn de campagne 'Ik Laad Accuraat'.

De boodschap is duidelijk: laad accu’s van e-bikes en e-scooters veilig op. "Elke accu is een risico", vertelt Gerard Holtkamp van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland tegen Hart van Nederland. "Een klein accupakket kan al zorgen dat een woning compleet onbewoonbaar raakt door de rook- en roetschade die het met zich meebrengt."

Uit cijfers van Stichting Salvage blijkt dat ongeveer 250 tot 300 keer per jaar een gebouwbrand ontstaat door een batterij die vlam vat. "We zien een duidelijke stijging over de afgelopen paar jaar", laat Tom Hessels van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid weten aan Hart van Nederland.

Vuurzee

Zoals je in bovenstaande video ziet, kan een accu snel ontbranden. Binnen enkele seconden kan een vuurzee ontstaan, weten Bram en José Pielkenrood als geen ander. In juli 2022 ontplofte de accu van hun e-bikes in de bijkeuken. "Het was een enorme klap. De batterij ging dwars door gang heen, via de keuken naar de voordeur. Ik voelde brokstukken tegen me aankomen", zegt Bram tegen Hart van Nederland.

"Die accu werd 1400 graden en dat vloog door ons huis heen, als een soort voetzoeker. Daarna was het één grote vlammenzee." Ze konden gelukkig op tijd naar buiten vluchten. "We waren aan de dood ontsnapt", aldus Bram. Het huis raakte door de brand onbewoonbaar.

Maatregelen

"We waren niet op de hoogte van de risico's van zo'n batterij. We weten nog steeds niet hoe het kan dat de lader ontplofte." Inmiddels heeft het stel maatregelen getroffen om te voorkomen dat het weer gebeurt: "We hebben brandmelders en een brandwerende muur geïnstalleerd", zegt Bram.

De campagne is onderdeel van de Nationale Brandpreventieweken. Organisaties als Brandweer Nederland, de RAI Vereniging en de ANWB roepen mensen op om accu’s veilig te laden. Op bovenstaande video zie je waar je op moet letten om je accu veilig op te laden.