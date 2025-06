Accu vliegt in brand bij bedrijf in Oss, persoon ernstig verbrand en meerdere gewonden

Bij een bedrijf aan de Galliersweg in Oss is dinsdagmiddag een accu in brand gevlogen. Hierbij raakte een persoon ernstig verbrand en meerdere mensen lichtgewond.

De brand brak rond 14.00 uur uit. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Eén persoon liep flinke brandwonden op door de brand en is per traumahelikopter overgebracht naar het ziekenhuis. Daarnaast zijn er nog enkele mensen voor controle naar het ziekenhuis gebracht omdat ze rook hebben ingeademd.

De accu is inmiddels geblust en er is geen gevaar meer voor de omgeving. Hoe de brand is uitgebroken, is nog niet bekend. Voor het blussen heeft de brandweer speciaal schuim gebruikt.