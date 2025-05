Hele bedrijfspand Hellevoetsluis verwoest door grote brand

De grote brand aan de Einsteinweg in het Zuid-Hollandse Hellevoetsluis heeft een bedrijfspand helemaal verwoest, meldt de veiligheidsregio. In het pand zaten onder meer een bedrijf voor materieel in de groenvoorziening en een pakketdienst.

Mensen konden het pand tijdig verlaten. Er zijn geen gewonden.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Naastgelegen panden zijn uit voorzorg ontruimd omdat er risico was dat het vuur zou overslaan. De brandweer heeft die overslag van de brand weten te voorkomen. De brandweer was met meerdere blus- en watervoertuigen en veel personeel aanwezig. Het pand moest met een kraan gesloopt worden om goed te kunnen blussen.

Rookpluim

Het bedrijventerrein waar de brand woedde is enkele uren afgesloten geweest. De rookpluim was in de wijde omtrek te zien en werd door de harde wind snel verspreid. Omwonenden waren gewaarschuwd ramen en deuren dicht te houden, ventilatiesystemen uit te schakelen en uit de rook te blijven.

ANP