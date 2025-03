Bewoner overleden na woningbrand in Maastricht

De persoon die bij een woningbrand in Maastricht in de nacht van vrijdag op zaterdag gewond raakte, is volgens de politie overleden. De bewoner van het pand werd met ernstige brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij overleden.

De brand aan de Silexstraat in Buitenwijk West brak rond 02.00 uur uit. Het huis is door de brand onbewoonbaar geraakt. De oorzaak van het vuur is nog onbekend. De politie doet zaterdag onderzoek in het huis en in de buurt.

ANP