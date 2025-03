Dode na zwaar ongeval op A2: weg pas na 15.00 uur deels open

De A2 tussen knooppunt Oudenrijn en Nieuwegein blijft in zuidelijke richting naar verwachting tot 15.00 uur volledig afgesloten. Daarna kunnen stapsgewijs rijstroken worden vrijgegeven, meldt Rijkswaterstaat. Eerder werd nog gedacht dat de weg pas aan het begin van de avond weer open kon.

In de nacht van vrijdag op zaterdag botsten bij Nieuwegein een vrachtwagen en een bestelbus op elkaar. Beide voertuigen vlogen in brand. De inzittende van de bestelbus overleefde het ongeval niet. De vrachtwagenchauffeur raakte lichtgewond. Er was lange tijd onduidelijkheid over de bestelbus, omdat het voertuig volledig was uitgebrand. De eerste melding van het ongeluk kwam rond 04.15 uur binnen.

Verkeer richting het zuiden wordt omgeleid via de A12 en de A27. De brandweer is nog altijd bezig met nablussen.

Hart van Nederland/ANP