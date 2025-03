Tweede dode gevonden in bestelbus na zwaar ongeluk A2

Het drama dat zich in de nacht van vrijdag op zaterdag heeft afgespeeld op de A2 heeft een tweede leven gekost. Dat heeft de politie zaterdagochtend bekendgemaakt. Bij het ongeluk in de buurt van Nieuwegein botsten een vrachtwagen en een bestelbus op elkaar. Beide voertuigen vlogen in brand.

Over de identiteit van de slachtoffers is nog niks bekend, wel is duidelijk dat beiden in de bestelbus zaten. De vrachtwagenchauffeur raakte lichtgewond bij het voorval.

De politie is nog altijd bezig met het onderzoek. Rijkswaterstaat zegt dat de weg tussen Oudenrijn en Nieuwegein nog tot waarschijnlijk 15.00 uur afgesloten blijft en daarna stapsgewijs er weer rijstroken vrijgegeven zullen worden.