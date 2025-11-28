Basisschool ontruimd en huis ingestort na brand in Gelders dorp Halle

In het Achterhoekse Halle is na een schuurbrand aan de Dorpsstraat een woning volledig ingestort, bevestigt een woordvoerder van de veiligheidsregio. De brand ontstond tijdens werkzaamheden in de schuur en sloeg snel over naar andere schuren en een woning op hetzelfde perceel. De bewoners konden op tijd hun huis verlaten. Uit voorzorg werd ook een nabijgelegen basisschool ontruimd.

Bij de brand kwam veel rook vrij. Daarom besloot het bestuur van een nabijgelegen basisschool in overleg met de brandweer de kinderen door hun ouders te laten ophalen. De huizen van omwonenden zijn ook ontruimd. Zij worden opgevangen in de school, waar het inmiddels weer veilig is.

De brand is nog niet onder controle en de brandweer verwacht "enkele uren nog druk te zijn met blussen". Ze proberen ook te voorkomen dat de brand overslaat naar andere percelen. Volgens de woordvoerder gaat dat goed.