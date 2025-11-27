Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Zeer grote brand in Nieuwkoop: brandweer waarschuwt voor rook

Brand

Vandaag, 16:50

Link gekopieerd

In een loods aan de Transportweg in Nieuwkoop is donderdagmiddag een grote brand uitgebroken. De brandweer is met meerdere eenheden ter plaatse om het vuur te bestrijden.

Bij de brand komt veel rook vrij. De veiligheidsregio adviseert daarom ramen en deuren te sluiten en ventilatiesystemen uit te schakelen. De rook trekt door de huidige windrichting naar dunbevolkt gebied. Daarom is er op dit moment geen NL-Alert verstuurd.

De brandweer voert metingen uit in het gebied waar de rook neerkomt om te controleren op schadelijke stoffen. Ook proberen zij uitbreiding van de brand te voorkomen door een derde loods te beschermen.

Het is nog niet bekend wat de oorzaak van de brand is.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.