Zeer grote brand in Nieuwkoop: brandweer waarschuwt voor rook

In een loods aan de Transportweg in Nieuwkoop is donderdagmiddag een grote brand uitgebroken. De brandweer is met meerdere eenheden ter plaatse om het vuur te bestrijden.

Bij de brand komt veel rook vrij. De veiligheidsregio adviseert daarom ramen en deuren te sluiten en ventilatiesystemen uit te schakelen. De rook trekt door de huidige windrichting naar dunbevolkt gebied. Daarom is er op dit moment geen NL-Alert verstuurd.

De brandweer voert metingen uit in het gebied waar de rook neerkomt om te controleren op schadelijke stoffen. Ook proberen zij uitbreiding van de brand te voorkomen door een derde loods te beschermen.

Het is nog niet bekend wat de oorzaak van de brand is.