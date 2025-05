Autobedrijf looft beloning van 25.000 euro uit na brand door 'Ghostface'

Bizarre beelden. Dat is wat iedereen zal zeggen als ze het bewakingscameramateriaal zien van Auto Keijzers uit Apeldoorn. Een man in een Ghostface-masker (van de beroemde Scream-filmreeks) sluipt in de nacht van 19 op 20 april het terrein op en steekt een paar opgeslagen boten in de fik. De schade die daardoor ontstaat is enorm en loopt mogelijk in de tonnen. De familie Keijzers is woest en wil koste wat kost de dader achter de tralies zien.

Daarom hebben ze zélf een beloning uitgeloofd van maar liefst 25.000 euro zodat de mogelijke pyromaan gepakt kan worden. Want Apeldoorn heeft al enige tijd te maken met meerdere brandstichtingen. Of het iedere keer om dezelfde persoon gaat als bij Keijzers, is nog niet helder, maar het autobedrijf neemt het zekere voor het onzekere.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

'Gestoorde meneer'

Tonny Keijzers, voormalig eigenaar, heeft er al nachten wakker van gelegen. "Wie dit gedaan heeft... we hebben geen idee, we hebben echt met niemand ruzie", zegt hij verdrietig terwijl hij de zaken waarneemt voor zijn zoon, de nieuwe eigenaar van het familiebedrijf, die terugkeert van vakantie. "Dit is het werk van een gestoorde meneer."

De opgelopen schade loopt volgens zijn voorzichtige eerste schatting ruim over de 100.000 euro. "Maar misschien is het wel twee ton. Wie zal het zeggen." Bij de brandstichting zijn twee boten en een deel van de gevel van het pand verloren gegaan. Het bedrijft ruilt naast auto's ook andere goederen in, zoals bijvoorbeeld boten en trailers. "Met de auto's is gelukkig niks aan de hand", stelt Keijzers senior.

Valt erger te voorkomen?

Om de dader nu snel achter slot en grendel te krijgen, is er in een lokale krant een advertentie geplaatst met daarin de boodschap dat diegene die met de gouden tip komt, op 25.000 euro kan rekenen. "Dit hebben we gedaan na overleg met politie en de verzekering. We willen weten wie erachter zit, ook om erger te voorkomen." Keijzers benadrukt dat het geld uit eigen middelen vandaan komt, niet via het Openbaar Ministerie.

De politie is bekend met de zaak, vertelt een woordvoerder aan Hart van Nederland. "We nemen de zaak erg serieus gezien de impact. Mochten er mensen zijn die meer weten en nog niet met ons hebben gesproken, dan vragen we hen om zich te melden. Dat kan ook volledig anoniem via Meld Misdaad Anoniem." Ook van de beloning weten ze af. "Daar hebben we verder geen rol in, maar laat wel zien wat de impact is."