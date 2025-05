Grote brand in flat Amersfoort, één appartement volledig verwoest

Meerdere appartementen in een flatgebouw in Amersfoort zijn zaterdagochtend ontruimd vanwege een brand in één van de woningen. Eén appartement is volledig uitgebrand en heeft grote schade opgelopen, meldt de Veiligheidsregio Utrecht. Ook het appartement daarboven raakte flink beschadigd.

De brand brak rond 08.50 uur uit op de eerste verdieping van het flatgebouw aan de Plotterweg, gelegen op het vroegere bedrijventerrein De Hoef-West. De flat telt zeven bouwlagen. Meerdere woningen moesten worden ontruimd. Drie mensen zijn gecontroleerd door ambulancepersoneel omdat ze rook hadden ingeademd. Zij hoefden uiteindelijk niet naar het ziekenhuis.

Bewoners terug naar huis

De brand is inmiddels geblust. De brandweer is nog bezig met het ventileren van de woningen en onderzoekt of er koolmonoxide in de appartementen hangt. De verwachting is dat bewoners van omliggende appartementen in de loop van de ochtend terug naar huis kunnen, aldus een woordvoerder van de veiligheidsregio.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.

Hart van Nederland/ANP