Man gewond bij schietpartij in Groningen

Bij een schietincident in Groningen is een gewonde gevallen, meldt de politie. Er is nog niemand aangehouden.

Het incident gebeurde rond 22.25 uur in de omgeving van de Oliemuldersweg. Wat er zich precies heeft afgespeeld is nog niet duidelijk. De politie zegt onderzoek te doen naar de toedracht.

ANP