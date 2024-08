Zonovergoten dag met tropische temperaturen in groot deel van het land

Het belooft een zonovergoten zomerdag te worden woensdag. Het wordt een behoorlijk warme dag met hoge temperaturen, die in een groot deel van het land zelfs kunnen oplopen tot 30 graden. Dat meldt meteoroloog Jordi Huirne.

Deze temperaturen gaan we waarschijnlijk niet meer krijgen dit jaar, weet Huirne. "Het zou eventueel nog kunnen in september, maar waarschijnlijk gaat de temperatuur dan dalen. Het najaar komt er namelijk aan."

Hoge temperaturen

In de ochtend is het nog koel met 16 graden. De wind waait uit het oosten en voert warme lucht aan.

In de middag wordt het op veel plekken 29 graden. "In Twente, de Achterhoek, de Veluwe, Noord-Brabant, Limburg en Zeeuws-Vlaanderen kan het tropisch worden met 30 graden. Zelfs op de stranden kunnen de temperaturen oplopen tot 30 graden", aldus Huirne. In het Waddengebied wordt het zo'n 27 graden.

Donderdag koeler

Donderdag komt er koelere lucht het land binnen. Aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het oosten blijft het erg warm met 29 graden. Er zal meer bewolking zijn dan woensdag. In het zuidoosten kan er zelfs een lokale bui vallen.