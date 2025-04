Zonnige zondag met temperaturen tot ruim 20 graden

Zondag wordt een zonnige dag met temperaturen tot ruim 20 graden in het binnenland. Langs de kust blijft het koeler en kan het later nog verder afkoelen door noordenwind vanaf zee. Het warme weer houdt enkele dagen aan, met donderdag als warmste dag. Daarna daalt de temperatuur en kan er een bui vallen.

Op zondagmiddag kunnen er in het zuidoosten wat sluierwolken voorkomen, maar verder is het overal zonnig. In het binnenland stijgt het kwik naar 20 à 21 graden. In de kustgebieden wordt het 17 graden. In de loop van de middag kan het aan de kust nog wat verder afkoelen doordat de wind naar het noorden draait en vanaf zee komt. Boven land blijft de wind zwak uit oost tot noordoost.

Vorst aan de grond

Zondagavond en in de nacht naar maandag blijft het op de meeste plaatsen helder. Langs de kust daalt het kwik naar 8 à 9 graden, terwijl het in het noordoosten lokaal kan afkoelen tot 2 graden. Daar zou ook vorst aan de grond kunnen voorkomen. De wind stelt heel weinig voor.

Maandag is er weer volop zon en nauwelijks tot geen bewolking. In het binnenland stijgt de temperatuur naar 20 tot 22 graden. Langs de kust is het weer wat frisser door een matige wind uit noord tot noordwest. De UV-Index is redelijk hoog, dus je kan ook al na 20 minuten verbranden.

Donderdag warmste dag

Het zonnige en warme voorjaarsweer blijft nog een paar dagen aanhouden. Donderdag wordt waarschijnlijk de warmste dag van de week met gemiddeld 24 graden, en op sommige plaatsen in het binnenland zelfs 25 graden. Vanaf vrijdag trekt de noordwestenwind aan en zal het kwik dalen naar 16 à 17 graden. Verder kan er ook een bui vallen, maar het zijn geen grote hoeveelheden.