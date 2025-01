Zon kan doorbreken, maar in grote delen van het land bewolkt

Gisteren was de eerste landelijke ijsdag, en zondag zou zomaar eens de tweede kunnen worden. Op de meeste plekken is er 's ochtends mist, nevel of bewolking. Gedurende de ochtend wordt dat wel minder, vooral in het (noord)oosten.

In het (noord)oosten is de kans op het doorbreken van de zon het grootst. In het westen kan de nevel en mist blijven hangen, maar al met al wordt op grote schaal zondag wederom een bewolkte dag. De temperatuur blijft hangen rond het vriespunt en de wind is zwak.

Maandag

Maandag is het ook meestal bewolkt, mogelijk komt in het uiterste zuiden de zon nog even tevoorschijn. Verder hebben we ook weer te maken met nevel en mist op verschillende plekken en mogelijk kan er ook wat motregen vallen. Opnieuw temperaturen rond het vriespunt, wel een fractie hoger dan zondag.

Vanaf dinsdag wordt er warmere lucht aangevoerd en gaan de temperaturen oplopen. Wel iets meer ruimte voor de zon. Vanaf donderdag wordt het ook wisselvalliger met buien, en ook de koude nachten raken we dan kwijt.